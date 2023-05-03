МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Сокращение вдвое интенсивности выбросов при добыче нефти и газа в мире потребует инвестиций в размере 600 миллиардов долларов, однако это лишь малая часть рекордного дохода, полученного нефтегазовыми компаниями в 2022 году, считают аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА ждет резкого роста продаж электромобилей в мире в этом году

"Для того, чтобы вдвое сократить интенсивность выбросов во всем мире при добыче нефти и газа к 2030 году, потребуются предварительные инвестиции в размере 600 миллиардов долларов. Это лишь малая часть рекордного дохода, полученного производителями нефти и газа в 2022 году — в год резкого роста цен на энергоносители на фоне глобального энергетического кризиса", — говорится в исследовании агентства "Выбросы от нефтяных и газовых производств при переходе на нулевой уровень".

МЭА отмечает, что деятельность нефтегазовых компаний в 2022 году привела к выбросам 5,1 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа (СО2). Глобальные выбросы, связанные с энергетикой, составили 40 гигатонн. Таким образом, нефтегазовая промышленность ответственна почти за 15% выбросов СО2 в энергетике, говорят в агентстве.

Аналитики МЭА предлагают пять направлений для сокращения выбросов до 2030 года. Ключевым является снижение выбросов метана, одного из факторов повышения глобальной температуры на планете. Также должно сократиться и сжигание попутного газа на факелах. Его предлагается использовать альтернативными методами — доставлять потребителям, повторно закачивать для поддержания пластового давления, а также преобразовывать в сжиженный газ и использовать для выработки электроэнергии.

Помимо этого, МЭА предлагает электрифицировать месторождения и сопутствующую инфраструктуру за счет централизованной энергоэффективной сети и возобновляемых источников энергии, оснастить нефтегазовое производство улавливанием, утилизацией и хранением углерода, расширить использование водорода с низким уровнем выбросов на нефтеперерабатывающих заводах.