В США снизилось число действующих нефтегазовых буровых установок
Baker Hughes: число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало до 748 единиц
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США продемонстрировало самое заметное снижение с февраля. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 29 апреля-5 мая сократилось на 7 единиц, до 748 единиц.
Общее число действующих установок на 43 единицы, или 6%, превышает показатель годичной давности.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 3 единицы, до 588 единиц (самое сильное недельное снижение с марта), в то время как число газовых установок снизилось на 4 единицы, до 157 единиц (самое крупное недельное снижение с февраля).
https://1prime.ru/energy/20230508/840550266.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.