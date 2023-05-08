МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США продемонстрировало самое заметное снижение с февраля. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. СМИ раскрыло, как Россия одурачила ОПЕК

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 29 апреля-5 мая сократилось на 7 единиц, до 748 единиц.

Общее число действующих установок на 43 единицы, или 6%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 3 единицы, до 588 единиц (самое сильное недельное снижение с марта), в то время как число газовых установок снизилось на 4 единицы, до 157 единиц (самое крупное недельное снижение с февраля).