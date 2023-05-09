МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Рост поставок российской нефти в Китай и Индию не оказал негативного влияния на нефть Саудовской Аравии, заявил глава саудовской компании Aramco Амин ан-Насер в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками. Индексы США падают перед встречей Байдена с конгрессом

"В Азию идет очень много российской нефти. Большой рост в Индии, она сейчас близка к 1,7 миллиона баррелей российской нефти. Китай тоже растет, показатель там близок к 1,2-1,3 миллиона баррелей, плюс российская нефть идет в Китай еще и по трубе, это около 900 тысяч баррелей. Однако, учитывая нашу надежность, отношения с покупателями… никакого влияния на нашу нефть нет", — сказал ан-Насер отвечая на вопрос о влиянии роста российских поставок в Азию на долю рынка Aramco.

По его словам, надежность поставок нефти Aramco составляет 99,7%. При этом компания предоставляет пять различных видов этого сырья. Благодаря этому, Aramco "способна размещать свою нефть, несмотря на дополнительные баррели из России", объяснил глава компании.

"На других (поставщиков — ред.), определенно, эта дополнительная нефть повлияла", — также добавил ан-Насер.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.