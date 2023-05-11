МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Документ, подписанный президентом, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. В Белоруссии начали проверять паспорта у въезжающих на авто из России

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, подписанное в Сочи 21 ноября 2022 года. Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения", — говорится в документе.

В апреле законопроект о ратификации соглашения приняли обе палаты белорусского парламента.

Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Российскую Федерацию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов.

Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Предполагается, что уполномоченные организации двух стран будут заключать договоры в целях перевозки тепловыводящих сборок и переработки. Минэнерго Белоруссии будет принимать решение о вывозе каждой партии сборок в РФ с последующим возвратом в Белоруссию. С российской стороны компетентным органом по взаимодействию в рамках соглашения определен "Росатом".

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. В прошлом году на блоке прошел планово-предупредительный ремонт, важной частью работ стала частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. Второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, заявлял в марте Каранкевич.