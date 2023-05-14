МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Проект заявления стран-членов G7 по итогам саммита в Хиросиме предусматривает планы по дальнейшему сокращению использования российских энергоносителей, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект. СМИ: G7 и Евросоюз запретят возобновление экспорта российского газа

"Согласно проекту заявления G7, попавшему в распоряжение Financial Times, группа ведущих экономик мира будет и дальше сокращать использование российских источников энергии…, по крайней мере до "разрешения конфликта", — сказано в материале издания.

При этом авторы материала считают, что указанные меры вряд ли повлияют на поставки газа в ближайшее время.

Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.