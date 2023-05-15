МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA планирует до конца года увеличить объем добычи нефти на 390 тысяч баррелей в сутки и газа на 645 миллионов кубических футов в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы компании. Минэнерго США спрогнозировало рост добычи нефти в стране в июне

"Согласно плану, представленному… работникам на прошлой неделе.., PDVSA рассчитывает увеличить добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки к концу года, увеличить добычу газа на 645 миллионов кубических футов в день, до 2,27 миллиарда кубических футов в сутки, а также поднять переработку на 20%, так, чтобы внутри страны мог продаваться дополнительный объем топлива в размере 90 тысяч баррелей в сутки", — пишет агентство.

Добавляется, что компания также разработала план бурения трех разведочных скважин на западе Венесуэлы. Согласно подсчетам Рейтера, если PDVSA удастся реализовать поставленные задачи, компания сможет получить в этом году денежный приток в размере 4,2 миллиарда долларов.

Как отмечает агентство, новый глава PDVSA Педро Теллечеа (Pedro Tellechea) и совет директоров в этом году пересмотрели контракты на поставку и партнерские соглашения с целью оптимизации производства и увеличения добычи.

По данным Рейтер, добыча нефти в Венесуэле в апреле впервые с декабря 2021 года превысила 800 тысяч баррелей в сутки.

Нефтяная компания PDVSA принадлежит правительству Венесуэлы, имеет подразделения в Южной и Северной Америке и в Европе.