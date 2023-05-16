ПАРИЖ, 16 мая — ПРАЙМ. Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана из отработавшего ядерного топлива, поскольку это будет выгоднее для России, заявила во вторник министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше. Россия и Бразилия подписали контракт на поставку природного урана

"Этот (отказ от контракта – ред.) принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией", — сказала она в эфире телеканала BFM Business.

Во вторник во Франции встретятся представители 16 про-атомных государств Европы с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики. В Париж по приглашению министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше прибудут министры энергетики Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Швеции, Словакии, а также Италии в качестве наблюдателя и Великобритании в качестве специального гостя. Во встрече примет участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон.

Компания "Росатома" "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX, экспортирует обогащенный уран и услуги по обогащению урана) в 2018 году подписала с французской Electricite de France (EdF) контракт на переработку регенерированного урана из отработавшего ядерного топлива. Речь шла о поставках EdF регенерированного урана в Россию, где на мощностях "Росатома" получают обогащенный урановый продукт, затем возвращаемый во Францию.