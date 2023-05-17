МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия и Иран обсуждают своповые поставки, иранской стороне интересны поставки нефтепродуктов на север страны в объеме 4-5 миллионов тонн, это возможно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Путин назвал причину сокращения Россией добычи газа

"Мы вчера обсуждали этот вопрос подробно. Иранская сторона в первую очередь выразила интерес по поставкам нефтепродуктов на север Ирана в объеме 4-5 миллионов тонн. В принципе такие поставки возможны. Сейчас министерство энергетики будет с нашими компаниями этот вопрос отрабатывать", — заявил Новак в ответ на вопрос о своповых поставках нефти и нефтепродуктов.

В феврале Новак заявил, что Россия и Иран продолжают проработку вопросов своповых операций с нефтью и газом. Переговоры о маршрутах и механизмах реализации своповых поставок нефти и газа велись еще в октябре 2022 года, тогда стороны планировали подписать соответствующее соглашение до конца года. По словам Новака, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, стороны обсуждили создание электронной торговой площадки для продаж газа на юге Ирана, отметил Новак.

"Это процесс небыстрый, потому что нужно создавать источники газа, привлекать партнеров, других поставщиков. В целом такая идея есть, она прорабатывается, но требует времени", — сказал замглавы российского правительства.