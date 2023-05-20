ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" ускорят поэтапный отказ от российских энергоносителей, сказано в итоговом коммюнике по итогам саммита G7 в Хиросиме. G7 призвала Россию позволить продуктовой сделке работать эффективно

"Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами", — сказано в документе. В нем также отмечена важность устранения влияния ситуации на Украине на "поставки энергии, цены на газ и инфляцию, понимая первостепенную необходимость ускорить переход на чистую энергию".

По мнению стран G7 что увеличение инвестиций в сферу СПГ может быть уместно как временная мера для избавления от зависимости от российских энергоносителей.

В качестве одной из мер для снижения зависимости от ископаемого топлива они назвали использование ядерной энергетики.

Кроме того, в G7 повторили намерение отказа от ископаемых видов топлива. "Мы подчеркиваем наше обязательство ускорить поэтапный отказ от ископаемых видов топлива для достижения нетто-нуля в энергетических системах к 2050 году в соответствии с направлениями, необходимыми для ограничения повышения температуры не выше 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в коммюнике