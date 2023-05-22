МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies построит в Испании 48 электростанций, следует из пресс-релиза компании. Генсек ООН призвал страны G7 к полному отказу от угольной энергетики

"Компания TotalEnergies получила от испанских властей (министерства развития энергетики и автономных объединений) положительную оценку воздействия на окружающую среду для примерно 3 ГВт установленной мощности. Этот положительный результат относится к 48 электростанциям, которые TotalEnergies будет строить в Мадридском регионе (установленная мощность 1,9 ГВт), в регионе Мурсия (более 350 МВт), в Кастилии-Ла-Манче (более 300 МВт), в Андалусии (263 МВт) и в Арагоне (около 150 МВт)", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что первые электростанции будут введены в эксплуатацию в начале 2024 года.

Эти станции будут вырабатывать около 6 тысяч гигаватт в час чистой энергии в год, что достаточно для удовлетворения годовой потребности в электроэнергии почти 4 миллионов человек. Они также позволят избежать выброса в атмосферу около 50 миллионов тонн углекислого газа в течение срока службы.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.