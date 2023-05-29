МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мае сократилось на 44 единицы. Это самое значительное за три года падение показателя. При этом показатель снижается четвертую неделю кряду. Об этом компания Baker Hughes сообщила в пятницу. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 20-26 мая сократилось на 9 единиц, до 711 единиц, минимума с мая 2022 года.

Общее число действующих установок на 16 единиц, или 2%, меньше показателя годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе сократилось на пять единиц, до 570 единиц, самого низкого уровня с мая 2022 года. Число газовых буровых установок сократилось на четыре единицы, до 137 единиц, минимума с марта 2022 года.

В мае число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 21 единицу. Это самое значительное падение по итогам месяца с июня 2020 года.

Число действующих газовых буровых установок в мае упало на 24 единицы. Показатель продемонстрировал самое сильное месячное снижение с января 2016 года.

Согласно данным Enverus, на неделе 18-24 мая общее число действующих установок сократилось до 767 единиц. Таким образом показатель, согласно собственным подсчетам Enverus, сократился на 42 единицы по сравнению с прошлым месяцем и на 7% по сравнению с показателем годичной давности.

Аналитики Ritterbusch and Associates предположили, что "пройдет несколько недель, прежде чем сокращение числа буровых установок приведет к существенному сокращению добычи".