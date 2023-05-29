Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу
"Укрэнерго" сообщила, что поставляла электроэнергию в Польшу 29 мая в ночные часы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Украина ночью осуществляла экспорт электроэнергии в Польшу, сообщили в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что Киев прекратил экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление.
"Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт продлится из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.
https://1prime.ru/energy/20230529/840706516.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.