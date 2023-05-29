МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Украина ночью осуществляла экспорт электроэнергии в Польшу, сообщили в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Маск резко отреагировал на заявление сенатора о пользе трат США на Украину

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что Киев прекратил экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление.

"Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт продлится из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.