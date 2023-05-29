МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине будет ощущаться летом и предстоящей зимой, введение ограничений для потребителей возможно в качестве крайней меры, сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. На Украине отметили рост госдолга страны

"Дефицит, то есть определенный недостаток энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы. Но это не означает аварийные отключения. Ограничение потребителей — это точно не приоритетная, а, скорее, крайняя мера для сбалансирования энергосистемы", — сказал Кудрицкий в интервью Forbes.ua.

По его словам, для компенсации дефицита могут быть включены дополнительные энергоблоки на газе, также рассматривается возможность привлечения аварийной помощи от энергосистем стран ЕС и импорт электроэнергии из Европы.

"Сейчас доступный объем импорта — 1050 МВт. Надеемся, в следующие недели Ассоциация операторов энергосистем Европы ENTSO-E увеличит этот лимит", — отметил Кудрицкий.

Он также сообщил, что около 70% поврежденных объектов энергетики на Украине восстановлено, но они работают не так, как до начала российской спецоперации.

"Энергосистема пережила с октября 2022 года по март 2023 года 15 ракетных и 18 дроновых атак… Поэтому в сложном положении из-за повреждений все крупные теп Рада одобрила законопроект о национализации банков подсанкционных лиц

По его словам, потеряно около 40-50% мощностей, которые украинская энергосистема имела до февраля 2022 года.

"Относительно магистральной высоковольтной сети и объектов "Укрэнерго"… Около 43% наших активов было повреждено ракетами или дронами… Мы оперативно устранили ограничения в магистральной сети и восстановили функционал где-то 70% наших поврежденных объектов. Это не значит, что они сейчас работают в том состоянии, как до полномасштабного вторжения, но система передачи электроэнергии работает", — добавил Кудрицкий.