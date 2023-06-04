ВЕНА, 4 июня — ПРАЙМ. Серия заседаний стран ОПЕК+ состоится в воскресенье в Вене, будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и дальнейшая судьба соглашения об ограничении добычи. Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+

Первыми, в 11.00 мск, соберутся участники министерского мониторингового комитета, вслед за которыми, в 12.00 мск, оценят рынок и примут решение по сделке все главы делегаций ОПЕК+.

Накануне состоялось заседание конференции ОПЕК. Как заявил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния, страны организации не обсуждали на нем опции сокращения добычи нефти, поскольку это тема встречи всего альянса ОПЕК+. Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.