СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Войска киевского режима нанесли по Каховской ГЭС минувшей ночью серию ударов, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В Италии раскрыли планы США на Украину, пишут СМИ

"В два часа ночи был осуществлен ряд ударов", — сказал Леонтьев.

Пресс-служба администрации Новокаховского городского округа сообщила, что обстрел привел к частичным разрушениям на Каховской ГЭС, из-за которых затем разрушились три пролета под давлением воды.

"Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что верхняя часть объекта была разрушена обстрелами минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не пострадала. Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.

По словам Леонтьева, ремонт ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново.

"Очевидно, что (ремонт ГЭС) сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", — сказал он эфире телеканала "Россия 24".