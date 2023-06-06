ВЕНА, 6 июн — ПРАЙМ. Уровень воды в резервуаре для охлаждения систем Запорожской АЭС серьезно снизился, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС

"Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС", — сказал он. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter.

По его мнению, воды в указанном резервуаре хватит на несколько дней. Сейчас уровень составляет 16,5 метров, если он упадет до 2,7 метров, то откачивать воду из резервуара станет невозможно.

Гросси во вторник подтвердил, что посетит ЗАЭС на следующей неделе.

"Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю, и теперь она необходима. Я поеду", — заявил он.

Согласно данным МАГАТЭ, все не относящиеся напрямую к охлаждению систем ЗАЭС потребители воды на станции были отключены в целях экономии. Как сообщает агентство, в непосредственной близости от станции находится запасной бассейн с водой для охлаждения. Так как реакторы ЗАЭС были уже некоторое время выключены, его объема хватит "на несколько месяцев", что в ближайшее время подтвердят находящиеся на месте эксперты МАГАТЭ.

Гросси призвал стороны конфликта не допускать нанесения ущерба этому резервуару. "Последствия будут тяжкими", — заявил он.

Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что в настоящее время угрозы безопасности ЗАЭС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. Также сообщается, что пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении.

МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.