ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — ПРАЙМ. Финляндия совместно с Эстонией и 40 партнерами из девяти стран региона Балтийского моря запустят проект "водородной долины" в Финском заливе с производством до 100 тысяч тонн водорода в год, сообщает финский инновационный центр Clic Innovation. В Финляндии отметили лидерство продукции "Норникеля" в российском экспорте

Проект под названием BalticSeaH2 координируется финским государственным центром технических исследований VTT и рассчитан на пять лет.

"Центр "водородной долины" будет расположен в Финском заливе, между Эстонией и южной частью Финляндии. Это идеальное место, поскольку между странами уже имеется соответствующая инфраструктура, включая газопровод, действующие морские пути и электросеть", — говорится в сообщении.

Целью проекта является создание общей водородной экономики в Балтийском море для обеспечения энергетической самодостаточности стран и сокращения выбросов углекислого газа в промышленности. В проекте участвуют 40 партнеров из девяти стран региона Балтийского моря: Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

"В будущем "водородная долина" может производить до 100 000 тонн водорода в год, при этом общий объем инвестиций в масштабный проект составит более 4 миллиардов евро", — отметили в центре.

Запуск BalticSeaH2 запланирован на июнь текущего года.