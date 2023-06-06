СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Уровень воды в районе Запорожской АЭС после частичного разрушения Каховской ГЭС снизился на 2,5 метра, при этом угрозы для работы АЭС нет, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Гросси предупредил о снижении уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

"Уровень воды в районе атомной станции упал на 2,5 метра. Мы ожидаем, что падение будет еще больше, вероятно, что это будет метров до семи. Но хочу всех успокоить, что на Запорожской области это не окажет влияния такое, чтобы мы вводили чрезвычайное положение", — сказал он в эфире телеканала Россия 24" и отметил, что уровень падения воды в Днепре является допустимым для нормальной работы ЗАЭС, хотя и является нештатным.

По его словам, это не угрожает ситуации.

"Это допустимый уровень, конечно он является нештатным, но он не повлияет на то, что атомная станция выйдет из строя или каким-то образом это может повлиять на безопасность области и в целом наших регионов", — сказал Балицкий.

Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти.