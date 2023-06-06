МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Затопление населенных пунктов и угроза гражданской инфраструктуре нескольких регионов России и Украины — далеко не полный перечень последствий обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Подрыв плотины рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой. Уровень воды в районе ЗАЭС уже начал падать. Власти Запорожской области оценили последствия разрушения Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС привело к затоплению трех населенных пунктов в Новокаховском городском округе Херсонской области, в том числе, города Новая Каховка. Об этом сообщил глава округа Владимир Леонтьев. Он также заявил о масштабных разрушениях инфраструктуры.

Причиной ЧП стало нанесение минувшей ночью серии ударов по Каховской ГЭС со стороны украинской армии. Удар предположительно наносился из РСЗО "Ольха". В результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала.

После подрыва плотины уровень воды в Новой Каховке и окрестных селах начал подниматься. На момент подготовки материала он составлял практически 11 метров. Нерегулируемый сброс воды будет продолжаться, и, по разным оценкам, продержится около 72 часов. Во вторник-среду уровень подтопления будет максимальным, наибольший негативный эффект ожидается на левой, пологой стороне Днепра, затем вода постепенно будет спадать.

В зоне потенциального подтопления находятся 14 населенных пунктов, 22 тысячи человек. Уже началась эвакуация мирного населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Всего из прибрежных сел эвакуировано около 900 человек. Однако по данным региональных властей, массовой эвакуации не понадобится.

Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальд, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье.

Риск затопления отмечается и на украинской стороне. Как сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль, под угрозой находятся до 80 населенных пунктов, предпринимаются меры по эвакуации людей. Назначенный Владимиром Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. В Кремле заявили, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве, это преднамеренная диверсия Киева, и всю ответственность несут украинские власти.

БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ

Одной из целью подрыва киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крыма воды, которая поступает в Северо-Крымский канал. Проблемы с транспортировкой воды в Крым возникнут, если ее уровень в Каховском водохранилище будет ниже отметки водозаборного устройства. Пшеница дорожает на бирже в Чикаго после разрушения части Каховской ГЭС

Оценка других последствий пока лишь приблизительная. Эксперты полагают, что разрушение тела плотины Каховского водохранилища после подрыва Каховской ГЭС маловероятно, но точные прогнозы возможны после детального изучения характера разрушений инфраструктуры электростанции.

Уже известно, что без электроснабжения остались почти 12 тысяч потребителей в Херсоне. Однако значимого влияния на энергобаланс в рамках Украины не ожидается — речь идет о выпадении 335 МВт, что не столь существенно, сообщил РИА Новости источник в энергетике с опытом работы в одной из крупнейших украинских энергокомпаний.

РИСКИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Уже очевидно,что разрушение Каховской ГЭС рискует стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой. Украинские удары по ГЭС — это государственный терроризм и военное преступление, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Гросси предупредил о снижении уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

Под угрозой оказалась система охлаждения Запорожской АЭС, которая находится выше по течению, ведь оттуда вода уходит. Ее уровень в районе атомной станции уже снизился на 2,5 метра.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о снижении уровня воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС. Ее хватит всего на несколько дней. В настоящее время она находится на отметке 16,5 метров. Когда уровень опустится до 2,7 метров, то откачивать воду станет невозможно.

Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции.

Оценку экологического ущерба сейчас дать очень сложно. Экологи отмечают, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск утечки еще 300 тонн. Полный спуск Каховского водохранилища, который может произойти после разрушения дамбы ГЭС, оголит донные отложения водоема с опасными веществами: тяжелыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами. МЧС РФ направило в зону ЧП аэромобильную группировку спасателей.