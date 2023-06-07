ПЕКИН, 7 июн — ПРАЙМ. Китай за первые пять месяцев 2023 года нарастил объемы импорта природного газа и нефти на 3,3% и 6,2% соответственно, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

За отчетный период Китай импортировал 230,21 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 135,128 миллиарда долларов, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В мае Китай закупил за границей 51,444 миллиона тонн нефти на 30,302 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа в январе-мае 2023 года составил 46,291 миллиона тонн на сумму 26,984 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 0,5%). В мае Китай закупил за границей 10,641 миллиона тонн природного газа на 5,432 миллиарда долларов.

Импорт угля в январе-мае 2023 года составил 182,059 миллиона тонн (рост на 89,6%) и обошелся Китаю в 23,167 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 49,5%). В мае Китай закупил за границей 39,584 миллиона тонн угля на 4,612 миллиарда долларов.