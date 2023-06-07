БУДАПЕШТ, 7 июн — ПРАЙМ. Французская Framatome займет место немецкой Siemens в поставках системы управления технологическими процессами для новых блоков АЭС "Пакш", поскольку правительство ФРГ не одобрило участия немецкой компании в проекте, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии заявили о попытках ЕС помешать сотрудничеству с "Росатомом"

"Мы рассчитывали на немецко-французский консорциум в поставке систем управления технологическими процессами, но немецкое правительство не разрешает немецкой компании участвовать в этом, поэтому французы займут их место в поставке систем управления, по всей видимости", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Глава венгерского МИД также отметил, что часть американской General Electric, которая по контракту должна поставить на АЭС "Пакш" турбины, была куплена французской EDF, поэтому вклад французской стороны в строительство АЭС в Венгрии "чрезвычайно возрастет".

По его словам, между Венгрией и Францией существует "согласие и сотрудничество" в защите атомной энергетики в Европе. "Некоторые европейские политические деятели и большая часть брюссельских бюрократов пытаются вытеснить ядерную энергию с европейского энергетического рынка. Они пытались и пытаются сделать атомную энергию невозможной, но французы организовали здесь в Европе коалицию из двенадцати стран, которые последовательно и решительно выступают за использование атомной энергии", — добавил Сийярто.

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