СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Попытки нарушить работу отечественных АЭС посредством атак БПЛА и хакеров не прекращаются, ложные сообщения о якобы подготовке терактов приходят почти каждый день, объекты надежно защищены, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Венгрия купит оборудование для АЭС "Пакш" у Франции вместо Германии

"Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", — отметил он, подчеркнув, что специалисты принимают отдельные меры по каждому сообщению.

Гендиректор госкорпорации добавил, что "Росатом" и Росгвардия делают все для защиты АЭС на разных уровнях.

По словам Лихачева, российские станции надежно защищены вне зависимости от местоположения.

Глава "Росатома" также сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Россию. место встречи делегаций уточняется. Он подчеркнул, что вопрос приезда Гросси на Запорожскую АЭС стоит отдельно.

"Мы настроены на продолжение контактов с МАГАТЭ. Надо сказать, что, во-первых, все договоренности, которые есть с МАГАТЭ, реализуются. Второе, конечно же, мы продолжаем оценивать роль миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС как крайне важную, а присутствие — крайне своевременным и актуальным, потому что это, конечно, дополнительная защита своеобразная от нападения на атомную станцию", — отметил Лихачев.

Он добавил, что российская сторона всегда рада видеть Гроссия в стране и на ЗАЭС.