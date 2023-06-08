МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, нефтепродуктов – вдвое, а угля — втрое, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Глава Индийского бизнес-альянса назвал санкции США способом запугивания

"По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля – в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году – 3,1 миллиона тонн)", — рассказал вице-премьер.

В целом, отметил Новак, в 2022 году экспорт российских энергоресурсов в Индию, а также в Китай, вырос в разы.

"Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию. Наша страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвертое по объему экспорта СПГ в Китай", — заключил вице-премьер.