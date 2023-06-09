МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Строительство крупнейшего в Киргизии проекта в сфере гидроэнергетики, Куланакской ГЭС, завершится к 2024-2024 годам, сумма инвестиций в него превышает 118 миллионов долларов, заявил РИА Новости замглавы Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии Нурадил Баясов. В Киргизии оценили размер российских инвестиций в экономику республики

"У нас ведется работа, где финансируются крупные проекты в сфере строительства гидроэлектростанций. Наряду с российско-киргизским фондом развития Евразийский банк развития также является партнером в реализации данного проекта, проект называется Кулонакский каскад ГЭС, сумма составляет свыше 118 миллионов долларов… Он сегодня уже строится, находится в активной фазе реализации, и ожидается, что уже в 24-25 годах данный проект будет реализован и введен в эксплуатацию", — сказал Баясов корреспонденту агентства на полях Евразийского форума в Сочи.

По его словам, это первая ГЭС такого масштаба на территории Киргизии, которая строится в постсоветское время.

"И здесь источником финансирования, партнером является Евразийский банк развития, и реализация данного проекта, я думаю, заложит основу для того, чтобы мы могли использовать те инструменты, механизмы, что сегодня создаются. Но в рамках Евразийского экономического союза важно подчеркнуть, что уже создана карта индустриализации… (она) включает в себя порядка 150 проектов в 25 отраслях экономики на общую сумму свыше 270 миллиардов долларов США", — добавил Баясов.

По его словам, на этом крупнейшем в сфере энергетики проекте потенциал республики не заканчивается.

"У нас потенциал в сфере энергетики огромный, порядка 142 миллиардов киловатт в час, из которых мы только 10% используем, свыше 118 рек, где возможно строить малые ГЭС. Есть ряд стратегических крупных проектов по гидроэнергетике, это казаманские, камбаратинские ГЭС, но в процессе реализации является кулонакский каскад ГЭС", — заключил Баясов.