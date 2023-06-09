МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2022 году уменьшилась на 88,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,73 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль Saudi Aramco сократилсь на 19 процентов

Выручка увеличилась на 23,6%, до 2,333 триллиона рублей. Валовая прибыль составила 679,125 миллиарда рублей, увеличившись на 29%.

Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила по итогам 2022 года 4,288 триллиона рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.

На конец 2021 года "кубышка" составляла 4,127 триллиона рублей. Таким образом, за год она выросла на 161 миллиард рублей.