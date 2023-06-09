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"Сургутнефтегаз" отчитался о чистой прибыли
Энергетика
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Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2022 году уменьшилась на 88,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,73 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка... ПРАЙМ, 09.06.2023
новости, нефть, энергетика, экономика, газ, россия, сургутнефтегаз, чистая прибыль, отчет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2022 году уменьшилась на 88,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,73 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка увеличилась на 23,6%, до 2,333 триллиона рублей. Валовая прибыль составила 679,125 миллиарда рублей, увеличившись на 29%.
Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила по итогам 2022 года 4,288 триллиона рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.
На конец 2021 года "кубышка" составляла 4,127 триллиона рублей. Таким образом, за год она выросла на 161 миллиард рублей.