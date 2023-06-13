МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Потенциальные извлекаемые ресурсы "Газпрома" на континентальном шельфе в 1,2 раза превышают текущие извлекаемые запасы – 8,7 миллиарда тонн условного топлива углеводородов по сравнению примерно с 7 миллиардами, говорится в сообщении члена правления, начальника департамента компании Сергея Меньшикова. "Газпром" предоставил Турции концепцию создания газового хаба

"Извлекаемые запасы углеводородного сырья промышленных категорий на лицензионных участках ПАО "Газпром" в целом по континентальному шельфу сегодня составляют более 7 миллиардов тонн условного топлива углеводородов. Потенциальные извлекаемые ресурсы оцениваются примерно в 8,7 миллиарда тонн условного топлива углеводородов", – сказал он в интервью корпоративному журналу газовой группы.

Сейчас "Газпрому" принадлежат 23 лицензии на пользование участками недр, расположенными на континентальном шельфе Баренцева, Карского и Охотского морей, а также восемь лицензий на пользование участками недр, расположенными в территориальном море и внутренних морских водах акватории Карского моря Российской Федерации, уточнил Меньшиков.

Он отметил, что по распределению извлекаемых запасов газа по шельфам морей на первом месте стоят участки в Баренцевом море, затем – в Карском и Охотском.

В целом особую роль в цепочке реализации всех геологоразведочных работ на шельфе Карского моря, по словам Меньшикова, занимает якорное Ленинградское газоконденсатное месторождение (ГКМ), которое может стать "отправной точкой начала широкомасштабного освоения ресурсов" на арктическом шельфе. Что касается Баренцева моря, ключевым активом "Газпрома" в его акватории выступает Штокмановское ГКМ с запасами более 3,9 миллиарда тонн условного топлива, добавил Меньшиков.

"Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах газа составляет около 15%.