МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пакистан оплатил свой первый импорт российской нефти в китайской валюте, сообщил агентству Рейтер министр нефти страны Мусадик Малик. При этом агентство пишет, ссылаясь на чиновника, что партия была оплачена со скидкой. Европа заинтересована в получении газа через Турцию, заявил Эрдоган

В воскресенье премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщал, что первая партия нефти РФ прибыла в пакистанский порт Карачи. В понедельник должна была начаться ее разгрузка. В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.

"Пакистан оплатил свой первый импорт российской нефти со скидкой в китайской валюте", — пишет Рейтер со слов министра, прямая цитата при этом не приводится. В то же время чиновник, согласно материалу, в телефонном разговоре с агентством не раскрыл коммерческих деталей сделки, включая цену или скидку, которую получил Пакистан. Но сказал, и тут приводится прямая цитата, что "оплата была произведена в юанях".

"Он сказал, что объем закупки, первой сделки Пакистана с Россией, заключенной между правительствами, составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч тонн пришвартовались в порту Карачи, а остальные находятся в пути. Пакистан сделал эту закупку еще в апреле", — пишет Рейтер со слов министра, который добавил, что речь идет о сорте Urals. "Мы стремимся нацелить одну треть нашего общего импорта нефти на российскую нефть", — сказал агентству министр.

Министерство иностранных дел Китая сообщило агентству, что это нормальное торговое сотрудничество между Пакистаном и Россией и в рамках их суверенитета. "В принципе, мы открыты для расчетов по торговле нефтью в юанях", — сказали в министерстве.

Пакистанский нефтеперерабатывающий завод, Pakistan's Refinery Limited (PRL) будет первоначально перерабатывать российскую нефть, сказал министр. Ранее он говорил о покупке партии как о пробном запуске для оценки финансовой и технической целесообразности, но в понедельник заявил, что все тесты и испытания были проведены, и было установлено, что российская нефть пригодна для переработки и продажи на местном рынке. По словам министра, российская нефть будет смешиваться с 60-70% сортом Arabian light для переработки. "Никаких корректировок на НПЗ для переработки российской нефти не требовалось", — добавил он.