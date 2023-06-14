С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. "Роснефть", "Росгеология" и "Иннопрактика" на полях ПМЭФ заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению российского континентального шельфа, сообщила нефтяная компания. "Газпром" оценил потенциал для прироста добычи на континентальном шельфе

"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума ПАО НК "Роснефть", негосударственный институт развития "Иннопрактика" и АО "Росгео" заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России", — говорится в сообщении "Роснефти".

В рамках договоров "Росгеология" будет выполнять работы по бурению малоглубинных стратиграфических скважин в Восточно-Сибирском море с помощью принадлежащего ей отечественного инженерно-бурового судна "Бавенит".

"Целью научной экспедиции является отбор керна – ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона", — отмечает "Роснефть".

Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования будут выполнены силами "Иннопрактики" на базе геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, добавляет нефтяная компания.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.