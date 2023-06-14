"Роснефть", "Росгеология" и "Иннопрактика" будут совместно изучать континентальный шельф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. "Роснефть", "Росгеология" и "Иннопрактика" на полях ПМЭФ заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению российского континентального шельфа, сообщила нефтяная компания.
"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума ПАО НК "Роснефть", негосударственный институт развития "Иннопрактика" и АО "Росгео" заключили договоры на проведение научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России", — говорится в сообщении "Роснефти".
В рамках договоров "Росгеология" будет выполнять работы по бурению малоглубинных стратиграфических скважин в Восточно-Сибирском море с помощью принадлежащего ей отечественного инженерно-бурового судна "Бавенит".
"Целью научной экспедиции является отбор керна – ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона", — отмечает "Роснефть".
Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования будут выполнены силами "Иннопрактики" на базе геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, добавляет нефтяная компания.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230614/840826334.html