МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россия и Алжир усилят сотрудничество в сфере разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии. Путин призвал интенсивнее применять расчеты в нацвалютах с Алжиром

Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.

"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика… заявляют следующее: в области энергетики… активизация сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии", — сказано в документе.