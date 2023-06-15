Россия и Алжир усилят сотрудничество по разведке и добыче углеводородов
Россия и Алжир договорились усилить сотрудничество по разведке и добыче углеводородов
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россия и Алжир усилят сотрудничество в сфере разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии.
Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика… заявляют следующее: в области энергетики… активизация сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии", — сказано в документе.
https://1prime.ru/energy/20230615/840839405.html
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