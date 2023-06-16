С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ выступает за комплексный подход по переносу льгот по НДПИ для выработанных нефтегазовых месторождений, идет поиск сбалансированного решения, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр энергетики Николай Шульгинов. Белоруссия примет участие в форуме "Один пояс, один путь"

Минфин РФ предложил отложить на три года, до 2027 года, налоговые льготы по НДПИ для выработанных месторождений, но Минэнерго против, сообщил ранее журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

"Это комплексный вопрос, учитывающий и НДД, и демпфер. Пока идет обсуждение, поиск окончательного, сбалансированного решения", — высказал Шульгинов позицию Минэнерго.

Поставки российского газа в Белоруссию в 2023 году снизятся из-за ввода второго блока АЭС в стране, но точную величину сокращения определить пока сложно, добавил министр.

"Гомельтранснафта Дружба", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", обратился в "Транснефть" с предложением о повышении с 1 июля тарифа на прокачку нефти на 84% к действующему уровню, сообщила в мае газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо компании.

"Мы будем обсуждать этот вопрос. Там сейчас поставки идут больше в Германию и Польшу, но все равно мы должны определить справедливый и экономически обоснованный тариф", — сказал Шульгинов, комментируя предложение Белоруссии.

"Поставки там сейчас идут в Германию по северной ветке, мы их согласовываем. Отгрузок российской нефти там сейчас нет. Совокупные объемы наращиваются каждый месяц, в первую очередь Германией", — добавил он.

Глава Минэнерго напомнил, что ведомство ежеквартально смотрит, сколько нефти может пропустить трубопроводная система "Дружба". "На год согласована поставка 1,2 миллиона тонн (нефти Казахстана — ред.), то есть по 100 тысяч тонн в месяц", — пояснил он.

По словам министра, Казахстан в дискуссии о росте тарифов на прокачку не участвует, поскольку не является собственником трубопровода. Шульгинов не стал комментировать, рентабелен ли будет такой тариф, отметив: "Мы еще не договорились о тарифе. Этот вопрос обсуждается".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.