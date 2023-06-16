Путин заявил, что российский нефтегазовый рынок имеет блестящие перспективы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Отечественный нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии, имеет перспективное развитие, сообщил президент России Владимир Путин.
"В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам президента, скидки на российскую энергопродукцию в некоторых случаях являются минимальными, при этом в целом объемы продаж приличные.
"Но происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, никакой катастрофы мы здесь не видим", — пояснил российский лидер.
Путин отметил, что ограничения продажу российских энергоресурсов заставили отечественные компании работать более профессионально, активно, искать новые рынки.
Президент также указал, что все решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер. Они принимаются, основываясь на экономической целесообразности. подчеркнул он.
"В целом нам (ОПЕК+) удается совместными действиями балансировать рынок", — подчеркнул Путин.
Он добавил, что ОПЕК+ принимает решения, которые минимизируют последствия негативных влияний от ограничения стоимости сырья.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230616/840856122.html