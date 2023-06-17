С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Совершенствование технологий в традиционной добыче нефти снижает выбросы больше, чем недозрелые альтернативные технологии, нефтегазовый сектор на нынешнем этапе зеленого перехода должен стать приоритетным направлением развития, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Орешкин прогнозирует рост цен на нефть и укрепление рубля

"На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые альтернативные технологии. Таким образом, на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовых сектор", — сказал Сечин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.