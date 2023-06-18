МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия продолжит работу со многими арабскими странами в рамках ОПЕК+ для обеспечения справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал ПМЭФ хорошей площадкой для общения бизнесменов

"Россия продолжит взаимодействие со многими государствами арабского мира, прежде всего, странами Персидского залива в усилиях по обеспечению справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. Я имею в виду формат ОПЕК+", — сказал Песков в интервью RT Arabic.Также Песков отметил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России с арабскими странами не раскрыт полностью, он гораздо шире, чем сейчас.

"Россия имеет давние исторические и очень тесные отношения с арабским миром. Россия, будучи правопреемницей Советского Союза, имеет давнюю дружбу со многими странами арабского мира, она оказывала помощь этим странам в становлении их промышленности, становлении национальной экономики, в налаживании образования, медицины и так далее, и тому подобное. Со многими Россия продолжает очень тесные, продвинутые, партнерские отношения", — сказал он.

Он добавил, что сотрудничество продолжится.

"Россия будет продолжать это делать. Мы заинтересованы. Мы считаем, что арабские страны — это наши друзья, наши партнеры. Мы считаем, что потенциал нашего сотрудничества, прежде всего, торгово-экономического, далеко не раскрыт, он гораздо шире, чем то, что мы имеем сейчас", — заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента сообщил, что тема расширения БРИКС будет на повестке саммита в августе, РФ удовлетворена проявлению интереса к этому объединению.

"Мы ждем, что в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать. Сейчас там есть определенные нюансы в подходах, какой лучше формат для расширения принять, стоит ли его принимать. Но эта тема будет обсуждаться", — сказал он в интервью RT Arabic.

Песков отметил, что целый ряд стран заявили о своем намерении так или иначе присоединиться к БРИКС, это говорит о международном авторитете данного интеграционного объединения.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что больше и больше стран проявляют живой интерес к этому объединению", — сказал пресс-секретарь президента России.