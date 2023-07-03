МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе снизилось 9-ю неделю подряд впервые с июля 2020 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Названа страна, которую хотят захватить США ради нефти

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 24-30 июня сократилось на 8 единиц, до 674 единиц, минимума с апреля 2022 года.

По данным Baker Hughes, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 76 единиц, или на 10%.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 1 единицe, до 545 единиц (минимума с апреля 2022 года), в то время как число газовых установок сократилось на 6 единиц и составило 124 единицы (минимума с февраля 2022 года).

За июнь в целом совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых в США снизилось на 37 единиц после падения на 44 единицы в мае. Показатель демонстрирует снижение по итогам двух месяцев подряд впервые с февраля.

По итогам 2-го квартала совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых в США упало на 81 единицу, что стало самым сильным падением после сокращения на 463 единицы во 2-м квартале 2020 года.