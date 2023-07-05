МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии намерено сделать центральной компанией по разработке и проектированию АЭС нового поколения Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, сообщила газета Yomiuri. Глава МАГАТЭ осмотрит объекты аварийной АЭС "Фукусима-1"

Это позволит ускорить разработку АЭС высокой безопасности, а также будет способствовать достижению цели обеспечения стабильных поставок электроэнергии и декарбонизации энергетической сферы.

Главный куратор проекта, в роли которого министерство видит компанию Mitsubishi Heavy Industries, должен будет координировать работу генеральных подрядчиков — производителей оборудования и деталей при разработке высокотемпературных реакторов с гелиевым охлаждением и реакторов на быстрых нейтронах. В его функции будет входить также контроль за технологическим процессом, связь с государственным регулятором, взаимодействие с местными администрациями. Компании будет отводиться роль своего рода командного пункта по разработке реакторов нового поколения, который также сможет аккумулировать возможности энергетических компаний и научно-исследовательских институтов.

Использование высокотемпературных реакторов, элементом охлаждения в которых служит газ гелий, в случае аварии позволяет избежать взрыва водорода – именно от него пострадали реакторы "Фукусима-1" в 2011 году. Кроме того, их высокие температуры можно использовать для производства водорода. Начало работы тестового реактора этого типа планируется осуществить в 2030-х годах.

Реактор на быстрых нейтронах позволяет сократить количество радиоактивных отходов за счет более эффективного использования ядерного топлива. Начало работы тестового реактора намечено на 2040-е годы.

На разработку двух типов реакторов нового поколения правительство выделило бюджет в размере 9 миллиардов иен (62 миллиона долларов) на три года, начиная с 2023 года.