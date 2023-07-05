БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Россия выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию на комфортных для Будапешта условиях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. Шаг, равный самоубийству: в Венгрии указали на главную ошибку Европы

"По обязательствам, которые взяли на себя газовые и нефтяные компании, могу сказать, что они выполняются в полном объеме. Это обеспечивает безопасность населения Венгрии — как энергетическую, так и финансовую, поскольку те условия, на которых в данный момент поставляются (нефть и газ), являются комфортными и позволяют стране развиваться", — сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.