Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планирует завершить проект "Пакш-2" к 2030-2031 годам
БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает на пуск новых блоков АЭС "Пакш" в 2030-2031 годах, это реальный срок, строительство идет по плану, начаты работы по созданию противофильтрационной завесы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы стремимся выполнить проект "Пакш-2" в срок к 2030-2031 году. Пока что это реальный срок", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
Сийярто сообщил, что на площадке сооружения АЭС "Пакш-2" начались работы по обустройству котлована, строительству противофильтрационной завесы методом "стена в грунте", что является "очень важной фазой на подготовительном этапе строительства АЭС". "В августе начнется выемка грунта под шестой блок, то есть завершение процесса выдачи разрешений для уплотнения грунта идет по плану", — отметил он.
Мурашко подчеркнул, что российская сторона считает сотрудничество с Венгрией в сфере атомной энергетики приоритетным и привержена выполнению проекта "Пакш-2" в срок.
Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
На стройплощадке АЭС "Пакш-2" начато сооружение так называемой противофильтрационной завесы (ПФЗ), ее задача – удержать попадание грунтовых вод в котлован, а также не допустить снижения уровня грунтовых вод на строительной площадке, сообщил "Росатом". Это — работы первого этапа сооружения новых энергоблоков, пояснила российская атомная госкорпорация.
Параллельно с сооружением противофильтрационной завесы ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений, бетонного завода, складов и офисных зданий. После завершения сооружения ПФЗ и укрепления грунта начнется обустройство котлована и подготовка к сооружению фундаментной плиты, отметил "Росатом".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
https://1prime.ru/energy/20230705/841006417.html