БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает на пуск новых блоков АЭС "Пакш" в 2030-2031 годах, это реальный срок, строительство идет по плану, начаты работы по созданию противофильтрационной завесы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия не согласится на санкции против российской атомной энергетики

"Мы стремимся выполнить проект "Пакш-2" в срок к 2030-2031 году. Пока что это реальный срок", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.

Сийярто сообщил, что на площадке сооружения АЭС "Пакш-2" начались работы по обустройству котлована, строительству противофильтрационной завесы методом "стена в грунте", что является "очень важной фазой на подготовительном этапе строительства АЭС". "В августе начнется выемка грунта под шестой блок, то есть завершение процесса выдачи разрешений для уплотнения грунта идет по плану", — отметил он.

Мурашко подчеркнул, что российская сторона считает сотрудничество с Венгрией в сфере атомной энергетики приоритетным и привержена выполнению проекта "Пакш-2" в срок. Глава МИД Венгрии предрек Европе катастрофу из-за "психоза"

Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.

На стройплощадке АЭС "Пакш-2" начато сооружение так называемой противофильтрационной завесы (ПФЗ), ее задача – удержать попадание грунтовых вод в котлован, а также не допустить снижения уровня грунтовых вод на строительной площадке, сообщил "Росатом". Это — работы первого этапа сооружения новых энергоблоков, пояснила российская атомная госкорпорация.

Параллельно с сооружением противофильтрационной завесы ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений, бетонного завода, складов и офисных зданий. После завершения сооружения ПФЗ и укрепления грунта начнется обустройство котлована и подготовка к сооружению фундаментной плиты, отметил "Росатом".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.