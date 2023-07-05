ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Иран намерен наращивать добычу нефти и газа, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Девятый друг России и Китая: зачем Ирану ШОС и кто от этого выиграет

"Обсуждаются новые темы в связи с расширением наших месторождений. С учетом объемов имеющихся у нас резервов, запасов и в свете важности энергоносителей мы составляем соответствующие планы и учитываем это, в связи с этим намерены наращивать добычу нефти и газа", — сказал министр, выступая на семинаре ОПЕК в Вене.

Он уточнил, что сейчас Иран производит 3,8 миллиона баррелей в сутки нефти, в стране расположено более 10 нефтеперерабатывающих заводов. У иранской стороны есть достаточный технический опыт для строительства новых НПЗ.

"Поэтому мы думаем, что запланированный объем инвестиций будет достигнут", — отметил министр, уточнив, что ИРИ планирует вкладывать в развитие производства 250 миллиардов долларов ежегодно.

"За последние 12 месяцев мы подписали контракты на 40 миллиардов. Вы видите, как важны нефть и газ в мире", — пояснил Оуджи.

Восьмой Международный семинар ОПЕК, который собрал представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний, проходит в течение двух дней, 5 и 6 июля, в Вене.