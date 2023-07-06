МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Энергокомбинат МАЭК, ставший причиной блэкаута на западе Казахстана, вышел на полную мощность, сообщила в четверг пресс-служба администрации Мангистауской области. Нацбанк Казахстана сохранил ставку в 16,75 процента

В нефтеносном западном регионе Казахстана вечером 3 июля произошел массовый сбой энергоснабжения потребителей из-за аварийного отключения энергоблока на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". В число объектов, затронутых блэкаутом, входят крупный Атырауский НПЗ, добывающие предприятия национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) и другие промышленные объекты. Ряд крупных нефтедобывающих предприятий региона перешел на энергоснабжение из резервных источников. Руководство КМГ сообщало, что потери компании в добыче только в первые сутки блэкаута составили порядка 10 тысяч тонн нефти. Минэнерго сообщало, что с 4 июля энергоснабжение региона восстанавливается, введенные ограничения постепенно снимаются.

"Шестого июля 2023 года ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 5.51 (3.51 мск – ред.) энергоблок включен в работу", — говорится в сообщении.

Поясняется, что круглосуточные работы были проведены силами сотрудников МАЭК. Ремонт был начат вечером 4 июля, на расхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество времени.

"Работники энергопредприятия изначально были нацелены на скорейшее выполнение ремонтных работ на котле энергоблока. Благодаря правильной и оперативной работе специалистов МАЭК своевременно были предотвращены серьезные повреждения оборудования энергоблока. Тем самым не были допущены ограничения по электроснабжению бытовым потребителям областного центра и населенных пунктов Мангистауской области", — отметили в пресс-службе.

Ремонт проводился по графику, но был завершен несколькими часами ранее запланированного срока.