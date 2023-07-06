БЕРЛИН, 6 июл — ПРАЙМ. Конституционный суд Германии удовлетворил в среду ходатайство о приостановке принятия закона об отоплении, вызвавшего ранее неодобрение среди оппозиции и обычных граждан. Германия в 2024 году будет экономить на всем, кроме обороны, пишет СМИ

"Второй сенат Федерального конституционного суда поручил Бундестагу Германии в течение текущей недели не проводить второе и третье чтения проекта закона об энергетике в зданиях", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее запрос о приостановке принятия законопроекта, который был окончательно согласован в кабмине страны в конце июня, внес депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас Хайльман.

"Это большой успех для нашего парламентаризма, а в данном случае и для защиты климата", — сообщил Хайльман в Twitter.

Депутат ранее критиковал слишком ускоренный режим принятия закона и призывал рассмотреть его более подробно для избежания ошибок.

По данным суда, приостановление не лишает законодателей возможности принять его после летних каникул парламента, которые начнутся в ближайшие выходные. Предполагалось, что реализация проекта начнется с первого января 2024 года. Не исключено, что коалиционное правительство воспользуется возможностью проведения внеурочного заседания парламента.

Закон об отоплении, который считается детищем вице-канцлера и главы министерства экономики Роберта Хабека ("Зеленые"), предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем с заменой на отопление, которое должно будет работать на как минимум 65% возобновляемых источников энергии. При постройке новых домов данное правило становится безальтернативным. В качестве замены старым отоплениям правительство рекомендует дорогостоящие тепловые насосы, установка которых связана с определенными трудностями и не всегда возможна.

В случае домов с не соответствующими новым правилам системами государство планирует частично возмещать (от 30 до 50%) расходы на установку новых. Однако критики проекта указывают на то, что данные обещания не имеют конкретной законодательной базы.

Также в законопроекте предполагается, что хозяева старше 80 лет будут освобождены от обязанности менять отопительную систему. Данное правило было раскритиковано как "дискриминационное" по отношению к пенсионерам помоложе.