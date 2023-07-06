МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Японские компании ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у Катара, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Япония сократила импорт из России, но нарастила экспорт

"Японские покупатели природного газа ведут переговоры о заключении новых контрактов на поставку с Катаром. Несколько японских компаний ведут переговоры о заключении сделок на десятилетия по закупке сжиженного природного газа у производителя, который наращивает производство", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Вместе с этим источники отмечают, что на данный момент Катар предлагает цены, которые японские фирмы считают слишком высокими, и этот вопрос может в конечном счете сорвать переговоры.

Экспорт СПГ Катара в Японию упал после того, как крупный японский импортер СПГ Jera Co. не продлил контракт на 5,5 миллиона тонн в год после его истечения в 2021 году. По данным агентства, поставки СПГ из Катара в Японию в 2022 году сократились более чем на 60% год к году.

В июне агентство сообщало, что Катар предлагает более мягкие условия по контрактам на поставку СПГ покупателям в Азии, пытаясь привлечь клиентов в условиях растущей конкуренции.

Отмечалось также, что Катар традиционно включает жесткие условия в сделки по поставкам, например, пункты, требующие доставки в конкретные порты, и предпочитает контракты, рассчитанные на десятилетия. Это удерживает некоторых покупателей в Японии и Европе от заключения дополнительных сделок, поскольку они планируют переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, что может сделать жесткие и длительные соглашения о поставках проблематичными.