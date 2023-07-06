БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. В Европейской комиссии продолжают диверсификацию поставок энергоносителей, уходя от импорта из России, и экономят энергию, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи, комментируя РИА Новости заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о возможных санкциях в отношении "Нафтогаз Украина".
"Мы успешно диверсифицируем энергетический импорт, уходим от российского импорта, благодаря работе с надежными международными поставщиками, инвестициям в возобновляемую энергетику и мерам по энергосбережению. Такая работа продолжается", — сказал Макфи.
Миллер ранее сообщил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно; в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.
https://1prime.ru/energy/20230706/841019678.html
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