БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. В Европейской комиссии продолжают диверсификацию поставок энергоносителей, уходя от импорта из России, и экономят энергию, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи, комментируя РИА Новости заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о возможных санкциях в отношении "Нафтогаз Украина". Аналитик: финансировать арбитраж "Газпрома" с "Нафтогазом" бесполезно

"Мы успешно диверсифицируем энергетический импорт, уходим от российского импорта, благодаря работе с надежными международными поставщиками, инвестициям в возобновляемую энергетику и мерам по энергосбережению. Такая работа продолжается", — сказал Макфи.

Миллер ранее сообщил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно; в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.