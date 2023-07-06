КИШИНЕВ, 6 июл — ПРАЙМ. Прекращение "Газпромом" поставок газа в Молдавию в долгосрочной перспективе создаст угрозу очередного энергетического кризиса для страны, считает эксперт Александр Кориненко. В ЕК прокомментировали заявление главы "Газпрома" о поставках газа в Европу

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

"Запасов газа, которые делало правительство в качестве диверсификации, хватит Молдове на определенное время. Это если краткосрочные и даже среднесрочные решения. А если говорить о долгосрочной перспективе, то в случае если "Газпром" прекратит поставки, это, конечно, создаст для Молдовы угрозу энергетического кризиса. Мы его уже пережили и мы знаем, что такое платить за газ полтора евро", — сказал РИА Новости Кориненко.

По его словам, в случае, если "Газпром" перестанет поставлять газ через Украину, у Молдовы есть еще альтернативные источники, правда, они продают республике тот же российский газ, только по уже более высокой цене. "У Молдовы есть определенные альтернативные источники газа. Это тот же газпромовский газ, только поставляемый на европейские рынки, откуда молдавская компания "Энергоком" его закупает и поставляет "Молдовагаз", — пояснил он.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".

"Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.