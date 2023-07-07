МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июнь выросло на 17 по отношению к маю, или на 1%, до 1800, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. В ЦБ рассказали о влиянии снижения экспорта нефти на среднесрочный прогноз

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 94, или на 5,4%.

В США, согласно данным компании, показатель снизился в месячном выражении на 41, в Канаде число буровых установок выросло на 56.

Количество буровых установок в Европе увеличилось на 13, до 122. На Ближнем Востоке показатель сократился на 10, до 329 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на 7 — до 226, в Африке – вырос на 7, до 101. В Латинской Америке число установок опустилось на одну – до 189.

Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.