МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия подтверждает сокращение экспорта нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, предпримет для этого все меры, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы, пишет СМИ

"Россия подтверждает, что в августе сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки за счет снижения экспорта. Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в соответствии с добровольными обязательствами", — сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что это сокращение является дополнением к ранее объявленным Россией добровольным сокращениям добычи нефти, которые продлятся до конца декабря 2024 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак объявил в начале июля, что Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом по словам источника агентства Рейтер, это не потребует аналогичного сокращения добычи нефти, поскольку эти объемы могут пойти на производство топлива для покрытия внутреннего спроса. Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40 процентов, заявил генсек

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки и позднее продлил его на август.

Целевой уровень добычи для России с 2024 года корректируется до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущего в 10,478 миллиона, то есть снижается на 650 тысяч баррелей в сутки. Он примерно соответствует объему добычи нефти в России в начале текущего года — исходя из материалов Росстата, в январе-феврале она составляла около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Более поздние данные ведомство не публикует, при этом с марта началось добровольное сокращение добычи Россией.