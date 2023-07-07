Минэнерго: Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия подтверждает сокращение экспорта нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, предпримет для этого все меры, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Россия подтверждает, что в августе сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки за счет снижения экспорта. Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в соответствии с добровольными обязательствами", — сообщили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что это сокращение является дополнением к ранее объявленным Россией добровольным сокращениям добычи нефти, которые продлятся до конца декабря 2024 года.
Вице-премьер РФ Александр Новак объявил в начале июля, что Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом по словам источника агентства Рейтер, это не потребует аналогичного сокращения добычи нефти, поскольку эти объемы могут пойти на производство топлива для покрытия внутреннего спроса.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки и позднее продлил его на август.
Целевой уровень добычи для России с 2024 года корректируется до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущего в 10,478 миллиона, то есть снижается на 650 тысяч баррелей в сутки. Он примерно соответствует объему добычи нефти в России в начале текущего года — исходя из материалов Росстата, в январе-феврале она составляла около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Более поздние данные ведомство не публикует, при этом с марта началось добровольное сокращение добычи Россией.
https://1prime.ru/energy/20230707/841031744.html