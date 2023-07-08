МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вопрос обновления реакторов на мексиканской АЭС "Лагуна Верде" сейчас не обсуждается, но в случае проведения соответствующего тендера "Росатом" сможет принять в нем участие, заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Мексика открыта к внедрению платежной системы "Мир", заявил посол страны

"Реакторы, которые стоят сейчас на "Лагуна Верде", довольно старые, они поставлены в 70-е годы. Речь шла о том, чтобы обновить их, но насколько я знаю, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. К тому же в следующем году выборы, и президент поручил секретариату, чтобы они завершили все проекты текущей администрации. Поэтому сейчас сложно начинать переговоры, это скорее будет делом следующего правительства", — сказал дипломат агентству.

"Когда этот момент настанет, будет проведен открытый тендер, "Росатом" сможет среди остальных предприятий принять участие в нем", — подчеркнул посол.

"Лагуна Верде" – единственная АЭС в Мексике, работает с 1990 года, расположена в штате Веракрус. На станции установлены два реактора. Несколько лет назад власти страны заявили, что Мексика прорабатывает проект по расширению своих атомных мощностей, участие в нем может принять "Росатом".

В августе 2015 года вступило в силу соглашение между правительствами Мексики и России о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Согласно документу, обе страны будут развивать и укреплять сотрудничество в мирном использовании атома в соответствии с их потребностями и приоритетами. Соглашение подписано на пять лет с возможностью его автоматической пролонгации еще два раза на такой же период.