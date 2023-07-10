МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе выросло впервые за последние 10 недель. Этому способствовало самое сильное увеличение числа действующих газовых буровых с октября 2016 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Инфляция в США определит динамику мировых рынков

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 1-7 июля выросло на 6 единиц, до 680 единиц.

По данным Baker Hughes, показатель все же остается на 72 единицы, или 10%, ниже уровня в аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 5 единиц, до 540 единиц (минимума с апреля 2022 года), в то время как число газовых установок выросло на 11 единиц и составило 135 единиц (максимум с начала июня).

Согласно данным Enverus, на неделе 29 июня — 5 июля общее число действующих установок сократилось на четыре единицы, до 732 единиц. Таким образом показатель, согласно собственным подсчетам Enverus, сократился на 10 единиц по сравнению с прошлым месяцем и на 13% по сравнению с показателем годичной давности.