МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ослабления доллара и рисковых настроений из Китая, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в преддверии экономической статистики из США

По состоянию на 13.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% — до 77,97 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 73,31 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 101,74 пункта, к иене доллар дешевеет на 0,64%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Влияет на ожидания по балансу спроса и предложения на нефтяном рынке оптимизм из Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей этого вида сырья. Ранее центробанк страны продлил программу поддержки сектора недвижимости. Более оптимистичные ожидания по экономике Китая позитивны для прогнозов нефтяного спроса.

В среду рынки ожидают выход еженедельной статистики по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 7 июля коммерческие запасы выросли на 0,2 миллиона баррелей после трех недель снижения подряд.