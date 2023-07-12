АСТАНА, 12 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в Казахстане в январе-июне текущего года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, газа — на 2,5%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. ВВП Казахстана в первом полугодии увеличился на пять процентов

"Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,7%. При этом добыча нефти выросла на 5,6%, добыча газа — на 2,5%, добыча прочих полезных ископаемых — на 17,4%, услуги в горнодобывающей промышленности — на 3,2%", — сказал он на заседании правительства в среду, не приведя показателей добычи в абсолютном выражении.

Куантыров также добавил, что добыча металлических руд снизилась на 0,2%, а добыча угля — на 8,1%.

Казахстан по итогам 2022 года добыл 84,2 миллиона тонн нефти.