МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минэнерго России предлагает обновить цели госпрограммы развития энергетики, добавив в их список задачу по достижению экспорта 40% энергоресурсов в страны АТР к концу 2024 года, следует из проекта постановления правительства, разработанного министерством. В Минэнерго оценили ситуацию с бензином в России

"Проектом постановления правительства… предусмотрены дополнения целей программы ("Развитие энергетики" — прим. ред.) формулировками, содержащими целевые значения показателей, отражающими конечный социально-экономический эффект от реализации программы на период до конца 2024 года", — указывается в пояснительной записке к документу.

"Цель 1 — продуктовая и географическая диверсификация экспорта энергетических ресурсов с достижением к концу 2024 года доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта российских энергетических ресурсов в размере 40%, доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на нефтегазохимию, в размере 30,0%, объема производства сжиженного природного газа в размере 46-65%, индекса физического объема энергетического экспорта в размере 101,8% к предыдущему году", — говорится в документе.

Также предлагается закрепить в госпрограмме цель к концу 2024 года по уровню газификации субъектов РФ в размере 74,7%, по доле выработки электроэнергии тепловыми станциями в теплофикационном цикле в размере 33%. Потребление метана как газомоторного топлива должно вырасти до 2025 года до 2,7 миллиарда кубометров.

Предлагается зафиксировать в госпрограмме рост инвестиций в основной капитал при добыче полезных ископаемых на 5,5% к концу 2024 года по сравнению с 2020 годом, а при обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 13,3%.

"Проект постановления направлен на устранение замечаний Минэкономразвития России к единому запросу на изменение паспорта программы", — уточняется в документе.